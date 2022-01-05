شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتعاقد لتوفير عقارى باكسلوفيد وإيفوشيلد لمواجهة متحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستهل الوزير العرض بمستجدات موقف المتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أن المصابين بهذا المتحور قل احتياجهم للذهاب للمستشفيات بنسبة 20%، كما قل الاحتياج للبقاء لمدة يوم واحد بالمستشفى بنسبة 40%، مستطرداً أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أن الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% في الشفاء من كورونا، كما أن الجرعة المعززة التي تم تقديمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ساهمت في وقايتهم من دخول المستشفيات وتزويدهم بمقاومة قوية ومستقرة.

كما تطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كوورنا المستجد، مشيراً إلى أنه تم توريد حوالي 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، من مختلف أنواع اللقاحات، وقد تم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقي نحو 64.8 مليون جرعة.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتلقي اللقاح محلياً، مشيراً إلى أنه تم التوسع في أعداد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتصل إلى 1.4 ألف مركز، من بينها 324 مركزاً بالمستشفيات، و180 مكتباً لأغراض السفر، و 243 مركزاً بمراكز الشباب، لافتاً إلى أن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، تلقت نحو 144.7 ألف جرعة أولى وثانية، وحصلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً على نحو 1.2 مليون جرعة أولى وثانية.

وفيما يتعلق بجهود التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا لمواجهة المتحورات، أوضح الوزير أنه تم التعاقد من أجل توفير عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، وهي عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة فايزر بالحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار"إيفوشيلد"، من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار "مولنوبيرافير"، إنتاج شركة ميرك، والذي انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.