6 جنيهات ارتفاعًا في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعه خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 3 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية، واستمر في الزيادة بمنتصف التعاملات وصعد الجرام جنيهًا واحدًا، لتصبح قيمة الارتفاع 6 جنيهات حتى الآن.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 531 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 797 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 911 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليبلغ 1827 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.23%، في الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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