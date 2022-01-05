وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "رينرجي جروب"موقف إقامة محطة تحويل المخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع روبرت فالك الرئيس التنفيذي لشركة جرين تك إيجيبت والسيد جاريث براون الرئيس التنفيذي لمجموعة أوك القابضة على رأس وفد من تحالف "Renergy Group Partners" ، الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي .

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار البروتوكول الرباعي الموقع بين وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة في شهر سبتمبر 2021 للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية لتحقيق أقصى إستفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، مضيفاً أنه في ضوء التكليفات الرئاسية تم الموافقة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في عدد (8) محافظات كمرحلة أولى، وتم البدء بمحافظة الجيزة (أبو رواش) كأول محافظة يتم تنفيذ المنظومة بها .

وأكد الوزير "مرسي" على أن تنفيذ هذا المشروع يساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول مستدامة وفورية فيما يتعلق بمعالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة نظيفة ومتجددة، لافتاً إلى سعى وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحسين وتطوير معيشة المواطن .

ولفت إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه لا تزال مستمرة مما يزيد الترقب الدولي بشأن الأضرار المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية التي لأزالت لم تتعافى بشكل كامل من هذه الظروف الاستثنائية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم وجميع القطاعات الاقتصادية في آنٍ واحد.

وأضاف أن الدولة المصرية بالرغم من ذلك مستمرة في مساعيها نحو صون المكتسبات التي حققتها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ منذ عام 2016 وتولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية، في شتى القطاعات لتحقيق البناء والتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات .

من جانبه شدد روبرت فالك الرئيس التنفيذي لشركة "جرين تك إيجيبت" على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، بما يساهم في رفع مستوى الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، بالقدر الذي يساهم في إحداث نقلة نوعية بهذا الملف المهم.

وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، مضيفا أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي عقد جلسة تشاور عام للجهات المعنية بالمشروع حول الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي، مؤكداً على اهتمام تحالف ""Renergy Group Partners بتذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

من ناحيته أشاد جاريث براون الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوك القابضة" بحرص الحكومة المصرية على استقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة ، بمصانع معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثنياً على دور وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في ضوء خبرتها الممتدة في هذا المجال.

وقال أن تحالف Renergy Group Partners وبالتعاون مع الإنتاج الحربي سيقوم في إطار المشروع بتوفير التقنية المبتكرة لتنفيذ محطة معالجة تحويل المخلفات البلدية الصلبة لطاقة كهربائية بمحافظة الجيزة على الأرض المخصصة لهذا الغرض بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية المعمول بها بجمهورية مصر العربية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع تحالف Renergy Group Partners يأتي في إطار حرصها على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات.

وقال أن الهدف هوتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات البلدية الصلبة، مؤكداً على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء إسلام رمضان مدير شركة جرين تك ايجيبت.​