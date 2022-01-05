لأول مرة من 18 شهرًا.. الدين الخارجي لمصر يتراجع بقيمة 439 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2021-2022 لأول مرة منذ 18 شهرًا (عام ونصف).

وأظهر البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني اليوم الأربعاء، تراجع الدين الخارجي بقيمة نحو 439 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري ليبلغ 137.420 مليار دولار، أي بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار في الربع السابق له، أي بنهاية يونيو 2021.

وكان الدين الخارجي سجل تراجعًا في الربع الثالث من العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي من بداية شهر يوليو إلى نهاية شهر يونيو من كل عام.