الأمن يكشف حقيقة قيام جماعات متطرفة باختطاف فتاة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام جماعات متطرفة باختطاف فتاة بالجيزة.

ورصدت المتابعات الأمنية اليوم للشكوى الواردة من أحد الأشخاص إدعى خلالها قيام الجماعات الإسلامية المتطرفة بإختطاف كريمته.

الفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغ من أهلية الفتاة المشار إليها بغيابها عن منزل الأسرة دون إتهام أحد بالتسبب فى ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المذكورة بنطاق محافظة بنى سويف وقيامها بتحرير محضر تفيد تركها منزلها بمحض إرادتها.