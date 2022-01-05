وزير الداخلية يزور قداسة البابا تواضروس لتهنئته بأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. مشيداً بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة واستقرار البلاد، ونشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن، مؤكداً أن التاريخ المصري قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها .. مؤكداً سيادته أن الشعب المصري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إجهاض المخططات التي تعرض لها لتفتيت نسيج المجتمع المصري ووحدته التي ميزته عبر التاريخ.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين ، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.