"بسبب العريس".. تفاصيل انتحار طالبة بالصف الثاني الثانوي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي الصناعي، اليوم الأربعاء، على الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، لمرورها بأزمة نفسية بقرية في المحلة بمحافظة الغربية.

وأكد أحد أقارب الفتاة، أنها أقدمت على الانتحار لرفض أسرتها خطبتها من شاب تقدم لها، حيث أصيبت بصدمة فور معرفتها برفض الأسرة خطبتها، ودفعها ذلك إلى تناول حبة حفظ الغلال السامة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ، بانتحار طالبة في الصف الثاني الثانوي الصناعي بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، انتحار طالبة تدعى "ش. م" وتبلغ من العمر 17 عامًا، بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيمة بدائرة مركز المحلة الكبرى.