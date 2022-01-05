بعد 11 واقعة.. سقوط لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال جرائم سرقة الهواتف المحمولة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر".

وبمواجهته اعترف بمزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف"، وأقر بارتكابه عدد 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" (صاحبي محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية").

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.