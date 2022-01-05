الداخلية تكشف ملابسات مقتل خفير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص، وضبطت مرتكبي الواقعة وكذا ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية.

تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جُثة (مُزارع "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن) بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز وبها عيار ناري بالرأس وسحجات متفرقة وبجواره الدراجة النارية خاصته وعُثر بين طيات ملابسه على (هاتفي محمول - مبلغ مالي - عدد من الطلقات النارية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف إلى أنه حال استقلال المجني عليه دراجة نارية قيادته وبصحبته (خفيران خصوصيان " خفرة خط أنابيب البترول (التبين/أسيوط) المار بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا" - ومقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن) وبحوزتهم (طبنجة - بندقية آلية) شاهدوا 4 مجهولين يقومون بتركيب محبس على خط أنابيب البترول المشار إليه لسرقة المواد البترولية منه، فتوجهوا إليهم ولدى وصولهم بادر المجهولين بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فقام أحدهم "خفير خصوصي" بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية فأصاب المجني عليه بطريق الخطأ فأودى بحياته ولاذ الجميع بالهرب تاركين المجني عليه بمكان العثور ، وأمكن ضبط الخفيران الخصوصيان وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة (بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار) كما توصلت التحريات إلى تحديد القائمين على تركيب المحبس على خط البترول (عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة الفشن).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار).

بمواجهة المتهمين جميعاً أقروا بصحة ما جاء بالتحريات وأرشد الخفير المتسبب في وفاة المجني عليه عن السلاح الناري الخاص بالمجني عليه (طبنجة – عدد من الطلقات النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.