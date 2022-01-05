فرنسا / الشرطة تضبط كميّة كبيرة من "غاز الضحك"

اسماعيل عبد الحي - أفاد موقع "lyon capitale" الفرنسي بأن الشرطة تمكنت من ضبط 7 أطنان من غاز أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك" في مدينة سين إت مارن بفرنسا.

وقال الموقع الإخباري إن الشرطة وضعت أيديها على عدة كيلوغرامات من أكسيد النيتروز بفيلوربان في سبتمبر 2021، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ليون.

وأضاف أن التحقيقات أدت إلى ضبط سبعة أطنان من غاز الضحك في سين إت مارن في شهر ديسمبر 2021.

وذكر أن إكتشاف 100 زجاجة من أكسيد النيتروز في مدينة فيلوربان في سبتمبر سمح لمكتب المدعي العام في ليون بفتح تحقيق بخصوص تكوين شبكة دولية لإعادة بيع أكسيد النيتروز.

وأكد الموقع أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت التحقيقات المختلفة المحققين إلى تعقب موقع التخزين في سين إت مارن.

وعثرت الشرطة على ما مجموعه 7 أطنان من الغاز المضحك الذي تبلغ قيمته السوقية 2.7 مليون يورو في حضيرة.

وأشار الموقع إلى أن السلطات إعتقلت شخصين في لو بورجيه، من بينها رئيس الشبكة.

روسيا اليوم