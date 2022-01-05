موسكو: لم تتم مناقشة جدول أعمال لقاء روسيا – الناتو بعد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 11:35 صباحًا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إنه لم تتم بعد مناقشة دقيقة لجدول أعمال جلسة مجلس روسيا – الناتو التي ستنعقد يوم 12 يناير.

وأشار غروشكو، إلى أنه بسبب تصرفات الحلف لم تعد توجد بنية قادرة على التعامل مع هذا الأمر.

وأضاف غروشكو: “في الواقع، بعد الخطوات غير الودية التي اتخذها الناتو تجاه الوجود الدبلوماسي الروسي في بروكسل، لم يعد لدينا أي ممثل معتمد لدى الحلف، ولا يوجد ممثلون لنا في مجلس روسيا -الناتو”.

وتابع نائب الوزير: “سنقوم بتشكيل وفدنا، على أساس فهمنا للقضايا التي ستطرح عليه. طبعا لم تتم مناقشة من سيمثل الناتو في اللقاء ولا من ستتم دعوتهم لحضوره وكذلك لم نناقش جدول أعمال الجلسة، لأنه في هذه الفترة لا توجد الآلية التي يمكنها بحث ذلك. الحلف اتخذ قرار وقف كل نشاط مجلس روسيا – الناتو، باستثناء الحوار السياسي”.