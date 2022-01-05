شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون فرنسي بالتحصين الالزامي بعد اكتشاف المتغير «IHU» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حالة من التوتر في فرنسا بعد اعلان اكتشاف نوع جديد من COVID-19 تم تسمية المتغير IHU، وجد مسؤولو الصحة أن IHU لديه 46 طفرة، وأن هذا هو أكثر من الطفرات التي تم العثور عليها في أومكيرون، وقد تم ربط الحالات المكتشفة من المتحور الجديد بالسفر إلى الكاميرون .

من جهتها أكدت قالت السلطات الصحية الفرنسية ، إنها سجلت 271686 إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 ، و وفقا لتقارير بثتها فرانس 24 فإن هذا يعتبر أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن ، مما يؤكد أن فرنسا أصبحت أكثر الدول تضررا في أوروبا مع انتشار موجة أوميكرون في جميع أنحاء القارة،وقد بدأ نواب فرنسيون مناقشة مسودة قانون يلزم الأشخاص إظهار ما يثبت إستكمال جرعات اللقاح وليس مجرد نتيجة فحص سلبية أو نتيجة تعافي من الاصابة وذلك لتمكينهم من الوصول إلى الأماكن العامة وإستخدام وسائل النقل في محاولة لحث قرابة 5 ملايين شخص غير محصنين في فرنسا ممن تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالتحصين .