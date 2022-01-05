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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي أمن الشرق الأوسط (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود تعزيز الأمن في الشرق الأوسط.

 

وذكرت وكالة الأنباء (واس) امس الأربعاء، أن الجانبين ناقشا في اتصال هاتفي العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان.

 

كما استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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