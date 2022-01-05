رئيس كوريا الجنوبية يحث الطرف الشمالي على بذل الجهود للحوار.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأربعاء كوريا الشمالية إلى بذل الجهود للحوار بشكل أكثر جدية بعد إطلاقها لما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي في أول استعراض للقوة هذا العام.



وقال مون، في حفل وضع حجر الأساس لخط السكة الحديدية في بلدة غوسيونغ الحدودية بين الكوريتين إن كوريا الشمالية أجرت صباح اليوم اختباراً لإطلاق مقذوف مجهول قصير المدى، مما يثير مخاوف من أن الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية قد يزيد من التوترات وجمود العلاقات بين الكوريتين، بحسب ما نقله موقع "يونهاب" الإخباري.

وأفاد بأن الجنوب يجب ألا يتخلى عن الحوار من أجل تجاوز هذا الوضع بشكل أساسي، مؤكداً أن الشمال يتعين عليه أيضاً أن يبذل جهوداً بطريقة أكثر جدية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي في غضون الساعة 8:10 صباح اليوم.