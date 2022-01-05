شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد اليوم أول اجتماعاته برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أول اجتماع له عقب التشكيل الجديد، اليوم الأربعاء، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، لوضع خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 616 لسنة 2021 ، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة أربع سنوات.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يعتد تشكيل المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كما تضمن السفير محمود كارم محود نائبًا للرئيس.

وشمل القرار عضوية كل من:

الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر- جورج إسحاق جرجس- الدكتورمحمد سامح أحمد محمد عمرو بندر- الدكتورة هدى راغب عوض- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد- الدكتورة نهى على على بكر- عبدالجواد أحمد- عبدالحميد أحمد- رابحة فتحى شفيق محمد- نهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان- هانى إبراهيم فهمى إبراهيم-الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان- غادة محمود همام محمود- محمد ممدوح جلال عبدالحليم- علاء سيد كامل شلبى- عزت إبراهيم ميخائيل يوسف- نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف- محمود محمد سعد متولى بسيونى-سميرة لوقا دانيال أبسخرون- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى- عصام الدين أحمد طه شيحة-محمد أنور أحمد عصمت السادات- دينا هشام محمد عباس خليل- سعيد عبدالحافظ سعيد درويش- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد-الدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.