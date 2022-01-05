القوى العاملة: وصول جثمان المصري المتوفي بالسعودية إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن محافظة الدقهلية مركز دكرنس المتوفي في السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر اليوم، ووصل الجثمان برفقة شقيق المتوفي توفيق محمد توفيق.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفي نتيجة توقف القلب والتنفس على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أخو المتوفي بتدخل الوزير لشحن الجثمان إل مصر على نفقة الدولة .

ونوه الملحق العمالي إلي أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلي مصر.

وفي نفس السياق ، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه تم صلاة الجنازة على الشاب المتوفي بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان .

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن أخو المتوفي أرسل رسالة صوتية إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالي بالرياض أحمد رجائي لنقل المتوفى على نفقة الدولة.

كما كشف حنفي، أن وزير القوى العاملة تواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال الوزير في مكالمته مع أخو المتوفي : إن أحمد المتوفى رحمة الله عليه "ده أخويا وربنا يصبركم وشوفوا عايزين إيه.. وأنا هنا موجود لخدمتكم وخدمة كل العاملين المصريين في الخارج"، مشيرا إلى أن تليفوني الخاص متاح لأبناء مصر بالخارج في أي وقت، لافتا إلى أنه خير دليل على ذلك هو اتصال عادل حنفي الآن بدون ترتيب.

وفي أثناء مكالمة الوزير مع توفيق أخو المتوفى أخذ التليفون أحد أبناء الجالية المصرية في السعودية ، وقال للوزير بالحرف الواحد:"إحنا مش مصدقين أنه فيه مسئول في مصر بيسأل علينا تليفونيا" وده اول مره نشوفه وشكر الوزير.

وفي نفس السياق أخذ المكالمة أحد حضور الجنازة من أبناء الجالية المصرية وقدم الشكر والدعوات للوزير ولأسرته ، قائلا للوزير : "حضرتك قلبت حزننا على الشاب المتوفى لفرحة لا تتخيلها ونحن فخورين بوجود وزير في مصر زي حضرتك ".

وانهالت التسجيلات الصوتية من أبناء الجالية المصرية لوزير القوى العاملة على متابعته الدائمة واهتمامه بأبناء الجالية المصرية بالسعودية.

واختتم المكالمة أخو المتوفى توفيق مقدما الشكر مرة أخرى للوزير وأثنى على متابعته أولا بأول لإجراءات نقل جثمان أخوه أحمد.

كما أثنى جميع الحضور على دور عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، قائلين: "لم يتركنا لحظة واحدة حتى إنهاء كل أوراق شحن الجثمان".

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن ذلك ليس بجديد على الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى

أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثني على اهتمام وزير القوى العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

كما تقدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.