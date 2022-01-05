وزيرة التجارة تقرر مد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بمد فترة صلاحية الأسماك 9 أشهر، وللكبد المجمدة لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، فإنه الوزيرة قررت مدة فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة وفق المواصفة القياسية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني، وفترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 و653 لسنة 2020، وكذا 322 لسنة 2021.

وأضاف البيان، أن يُعمل بالقرار في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيه 2022 وينشر بالوقائع المصرية.

وقال الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يسهم في استقرار سلاسل الإمداد والتوريد والبيع لهذة المنتجات بالسوق المحلي في ظل تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا.

وأشار صوفي، إلى أن صدور القرار جاء بتنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة الصناعات الغذائية، حيث لم تُسجل أي شكوى أو مشكلة منذ بداية تطبيق القرار الأخير في هذا الصدد.