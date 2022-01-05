التنمية المحلية: حركة محليات جديدة في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع القادم تنظيم دورة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لعدد 60 مرشحاً ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية و المقابلة الشخصية وفقاً لإعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، مشيراً الى استمرار الدورة التدريبية لمدة أسبوعين ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهني بإجمالي 90 ساعة تدريب.

و أشار اللواء شعراوي إلى أن سيتم تنظيم دورة تدريبية أخرى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة أسبوعين آخرين، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التي يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل في مختلف الظروف والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2020 بلغ 1700 متقدم وتم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق، موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات، وتم إجراء الاختبارات في السمات الشخصية والقيادية واللغة، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدي للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتمت مناقشة المتقدمين في أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

و أوضح اللواء شعراوي أن البرنامج التدريبي لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التي تتعلق بعمل المحليات، وأهمها: استراتيجية التنمية المحلية والتطوير المؤسسي والإدارة المحلية وحماية الأمن القومي وآليات مكافحة الفساد في الوحدات المحلية ومبادرة حياة كريمة وبرنامج تنمية الصعيد وقانون الخدمة المدنية، وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

كما يتناول البرنامج التدريبي أيضا التحديات التي تواجه منظومة النظافة الجديدة وإجراءات تنفيذها، والتخطيط المحلي وإجراءات تقنين و حماية الأراضي والمخالفات، ومنظومة الإعلانات في المراكز والمدن والأحياء، وقانون المحال العامة، وملامح عن قانون الإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة ودور برنامج مشروعك في دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات، ودور التفتيش والرقابة في المحليات، ودور مكاتب خدمة المواطنين ومبادرة صوتك مسموع في المحافظات، ودور المراكز التكنولوجية في تحقيق التنمية.

وأضاف اللواء شعراوي أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحافظات، والتواجد الميداني لهم على أرض الواقع، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائي وغيرها من العناصر، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع المحافظين.