في أول تجربة بـ 2022... كوريا الشمالية تطلق صاروخا قد يكون باليستيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيونجيانج- (ا ف ب):

في أول تجربة صاروخية تجريها بيونجيانج في 2022، أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي. وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في الوقت الذي لم تردّ فيه كوريا الشمالية على الدعوة التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة لإجراء محادثات بين البلدين، تهدف إلى تفكيك الترسانة النووية والصاروخية الكورية مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، فيما يسلط الضوء على تعهد زعيمها كيم جونغ أون في العام الجديد بتعزيز الجيش للتصدي لوضع دولي غير مستقر.

وقال خفر السواحل الياباني إن التجربة قد تكون لصاروخ باليستي، وقال وزير الدفاع في وقت لاحق إنه حلق لمسافة حوالي 500 كيلومتر.

وصرح رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للصحفيين "أطلقت كوريا الشمالية صواريخ مرارا منذ العام الماضي، وهو أمر مؤسف للغاية".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يفترض أن يكون صاروخا باليستيا من موقع بري باتجاه البحر.

وأضافت في بيان "يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد تحسبا لإطلاق إضافي محتمل، ويراقب في الوقت نفسه الوضع عن كثب بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة". وكثيرا ما شملت التجارب الصاروخية الكورية الشمالية في الآونة الأخيرة إطلاق صاروخين أو أكثر في التجرية الواحدة.

وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا وعبر عن القلق لأن الإطلاق "جاء في وقت يُعتبر فيه الاستقرار الداخلي والخارجي مهما للغاية" ودعا كوريا الشمالية إلى العودة للمحادثات.

وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع التجارب الصاروخية الباليستية والنووية لكوريا الشمالية وفرض عقوات بسبب البرنامج.

وفي ملخصات لكلمة كيم قبل العام الجديد نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، لم يتطرق الزعيم بالذكر بشكل محدد إلى الصواريخ أو الأسلحة النووية، لكنه قال إنه يجب تعزيز الدفاع الوطني.

وقال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية إن القوات الشمالية تجري تدريبات شتوية منذ عدة أسابيع.

وزادت عزلة كوريا الشمالية منذ بدء جائحة كوفيد-19، حيث فرضت قيودا على الحدود تسببت في تباطؤ التجارة بشدة، كما قيدت جميع الحوارات الدبلوماسية المباشرة.

اختبارات صاروخية ناجحة

وفي 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ فرط صوتي من قطار.

وتخضع بيونجيانج لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي اللذين سجّلا تقدّماً كبيراً في عهد كيم جونغ-أون.

وكوريا الشمالية ممنوعة بموجب قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي من تطوير ترسانتها النووية أو البالستية، لكنّها لا تبالي بهذا الحظر، الأمر الذي عاد عليها بعقوبات دولية متعدّدة.

وفي 2017 أصدر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من إدارة الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب، ثلاثة قرارات فرض بموجبها عقوبات اقتصادية مشدّدة على بيونغ يانغ عقب إجرائها تجربة نووية وتجارب صاروخية.

ولم تظهر كوريا الشمالية حتى الآن أيّ استعداد للتخلّي عن ترسانتها التي تقول إنّها بحاجة إليها للدفاع عن نفسها ضدّ أيّ هجوم قد تشنّه عليها واشنطن حليفة سيول والتي تنشر في كوريا الجنوبية حوالى 28500 عسكري لحمايتها من جارتها الشمالية.

ومحادثات الملف النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتّحدة متوقفة منذ انهيار قمة عقدت في هانوي في 2019 بين كيم والرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب، وذلك على خلفية التنازلات المطلوبة من بيونغ يانغ مقابل تخفيف العقوبات عنها.