الهند.. بدء الموجة الخامسة من كورونا في دلهي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:17 صباحاً - منذ 9 دقائق

قال وزير الصحة في دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الأربعاء، إن دلهي ستبلغ عن تسجيل حوالي 10000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، معلنا بدء الموجة الخامسة من الفيروس.

ولفت جاين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابات الإيجابية إلى 10 في المائة في العاصمة دلهي.

وأكد أن الموجة الثالثة انطلقت في الهند، معلنا أنه “بالنسبة إلى دلهي، فهذه هي الموجة الخامسة من فيروس كورونا”.

وحذر سكان دلهي من أنه على الرغم من أن أعراض متحور”أوميكرون” تبدو خفيفة، يجب الالتزام بجميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.

هذا وسجلت العاصمة الوطنية دلهي، أمس، 5481 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ذات صلة، حيث أعلنت الحكومة قيودا جديدة بما في ذلك حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جاين إن أي مريض مصاب بمتحور “أوميكرون” لم يكن بحاجة إلى دعم بالأكسجين حتى الآن.

وأوضح وزير الصحة أن “معدل فحص كوفيد-19 حوالي 1 بالمائة مع 496 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها أمس، ولم يحتاج أي مريض من مصابي “أوميكرون” إلى دعم الأكسجين حتى الآن”.

وأضاف: “لقد لوحظ في الغالب أن أفراد عائلات العائدين من دول أجنبية يتأثرون بمتحور أوميكرون. لكن على الجميع اتخاذ الاحتياطات”.

وأصدرت وزارة الصحة الاتحادية في الهند، بيانات عن حالات “أوميكرون” التي تظهر أن دلهي تتصدر القائمة، حيث تمثل 238 حالة تراكمية من إجمالي 781 حالة إصابة بـ”أوميكرون” في البلاد.

وأبلغت مدينة دلهي عن 496 حالة إصابة جديدة بكورونا، مع وفاة واحدة في آخر 24 ساعة، وفقا لنشرة دلهي الصحية السابقة الصادرة يوم أمس.