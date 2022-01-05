العراق يسجل 318 إصابة بفيروس كورونا

04 يناير , 2022
بغداد: فادت وزارة الصحة في العراق، الثلاثاء، بتسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفاً و182 حالة.
وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 318 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و94 ألفاً و567 إصابة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد وصل إلى ثمانية ملايين و576 ألفاً و853 شخصاً .
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