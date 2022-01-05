لندن: أعلنت شركة موفانو، إطلاق خاتم ذكي لقياس الوظائف الحيوية في الجسم، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، بلاس فيغاس بين 5 و 8 يناير (كانون الثاني).

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الخاتم يقيس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم ومعدل ضربات القلب وتقلب معدل ضرباته، ومعدل التنفس وجودة النوم، ودرجة حرارة الجسم، وتشبع الدم بالأكسجين.

ومن المقرر أن تطلق موفانو الخاتم في النصف الثاني من العام الجاري، غير أنها لم تكشف بعد سعره.