إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا

04 يناير , 2022 السويد (أ ف ب). قال القصر الملكي في بيان اليوم الثلاثاء إن الاختبارات أثبتت إصابة ملك السويد كارل جوستاف والملكة سيلفيا بكوفيد-19. وأضاف «الملك والملكة اللذان تلقيا تطعيماً كاملاً من ثلاث جرعات ظهرت عليهما أعراض طفيفة وهما بصحة جيدة في ظل هذه الظروف».

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