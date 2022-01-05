انت الان تتابع خبر سقوط صاروخ على احد المعسكرات غربي بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "انطلاق الصاروخ كان من منطقة حي الجهاد ، لافتة إلى انه تم العثور على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية".



وأوضحت الخلية، إن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تتابع تحقيقاتها للوصول الى المنفذين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

