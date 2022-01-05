ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 295 مليونا و607 آلاف و37 مصابا، حتى صباح الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و474 ألفا و493 حالة، فيما تعافى 256 مليونا و176 ألفا و920 حالة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 58097 إصابة جديدة بكورونا، الأربعاء، وهو ما يمثل ضعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 35 مليون حالة.

وزاد عدد الوفيات 534 ليرتفع الإجمالي إلى 482551.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا من 175 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 41 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 108 قبل يوم.

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 71 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الثلاثاء 102932 إصابة مؤكدة.

وبذلك يرتفع إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299711، وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى أربعة ملايين و8648.

كانت السلطات قد ذكرت أن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير من الإحصاء الرسمي.

سجلت وزارة الصحة المصرية 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، الثلاثاء، وذلك مقارنة مع 723 إصابة و20 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 388651 من ضمنهم 323001 حالة تم شفاؤها، و21836 حالة وفاة".

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 170844 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعا من 68052 في اليوم السابق فيما ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا إلى 259 من 140 قبل يوم.

وسجلت إيطاليا 138045 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في فبراير/ شباط 2020 بينما سجلت 6.57 مليون إصابة إلى الآن.