أستراليا واليابان توقعان معاهدة للتعاون الأمني والدفاعي (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد أستراليا واليابان لتوقيع معاهدة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي خلال قمة افتراضية يوم الخميس، وذلك بعدما ألغى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا رحلتين إلى أستراليا والولايات المتحدة بسبب زيادة إصابات كوفيد-19.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن الزعيمين سيوقعان (اتفاقية الوصول المتبادل) التي تضع للمرة الأولى إطار عمل للتعاون بين القوات المسلحة في البلدين.

وأضاف في بيان، "ستكون هذه الاتفاقية تعبيراً عن التزام البلدين بالعمل معاً للتصدي للتحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها، وللمساهمة في أمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادي".

ومن شأن تدعيم العلاقات الأمنية أن يعزز جهود الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، فيما يعرف بالرباعي، للعمل على معالجة بواعث القلق المشتركة بشأن الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتخطط أستراليا واليابان أيضاً لمناقشة فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين والشركات بشأن الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحساسة.

كان كيشيدا قد قال أمس الثلاثاء، إنه سيمتنع عن القيام بزيارات خارجية قبل بدء الدورة البرلمانية القادمة في 17 من يناير (كانون الثاني) للتركيز على وضع إجراءات لمكافحة الجائحة.