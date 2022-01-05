الجارديان تتحدث عن «انقلاب» في الانتخابات الأمريكية المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث صحيفة "الجارديان" البريطانية عن "خطر حدوث انقلاب في الانتخابات الأمريكية المقبلة"، مشيرة إلى أنه بات أكبر مما كان عليه الحال في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتبت لورانس إتش ترايب مقالًأ بالصحيفة بمناسبة ذكرى اقتحام مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في السادس من يناير من العام الماضي، اعتراضاً على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ورأت الكاتبة أن "الجمهوريين منهمكون في تقويض الانتخابات القادمة"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "التخلي عن الديمقراطية ليس خيارا".

وقالت إن "الانتخابات الحرة والنزيهة التي يلتزم فيها الخاسر بالنتيجة، هي فقط ما يقف بيننا وبين الحياة تحت رحمة نظام استبدادي".

وأشارت الكاتبة إلى أن الاهتمام بـ"المحاولة الانقلابية" التي جرت قبل سنة، "تلاشى مع خروج ترامب نفسه من منصبه…وتخلى الجمهوريون بشكل متزايد عن بحثهم الفاتر عن المساءلة، وبدأ قادة حزبهم التخطيط لانقضاضهم التالي على تفاحة السلطة المسمومة".

وأضافت قائلة: "بإعادة كتابة التاريخ وقلب الواقع رأسا على عقب، بدأ الجمهوريون في الكونجرس وحلفاؤهم في وسائل الإعلام اليمينية، بطريقة عبثية، في وصف التمرد القاتل بأنه احتجاج سلمي في الغالب، ووصف المشاغبين الذين ضربوا بوحشية شرطة الكابيتول بأنهم سجناء سياسيون، وأشاروا إلى أن العنف كان منسوبا إلى مجموعة مجهولة من اليساريين اسمها أنتيفا".

وأكدت الكاتبة أنه "بالنسبة لأولئك الذين واصلوا التحقيق في مصادر وأوجه الاعتداء على الديمقراطية الدستورية، أصبح الإدراك الواقعي أمرا لا مفر منه: بلدنا والمؤسسات القانونية والسياسية التي تمنعه من الانزلاق إلى الاستبداد، في خطر أكبر اليوم عما كانوا عليه وقت الانتخابات الأخيرة".

وأوضحت "ترايب" أن الخطة الأساسية لترامب، كانت، كما وصفها النائب راسكين "الاستيلاء على السلطة على الرغم من خسارته لكل من التصويت الشعبي في 3 نوفمبر وتصويت المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر، من خلال الضغط على مختلف المسئولين للعثور على عدد كافٍ من الأصوات غير الموجودة لقلب نتائج العديد من الولايات الرئيسية".

وتابعت: "في حالة عدم حدوث ذلك، كانت الخطة تهدف إلى الضغط على نائب الرئيس مايك بنس الذي يترأس الجلسة المشتركة للكونجرس في 6 يناير المطلوبة بموجب الدستور لفرز الأصوات الانتخابية المعتمدة، ورفض وإعادة قوائم الأصوات الانتخابية المعتمدة من قبل أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا. وحرمان كلا المرشحين من الأغلبية المطلوبة من الأصوات الانتخابية".

وواصلت الكاتبة: "عند هذه النقطة، يقع اختيار الرئيس فورا على مجلس النواب الأمريكي، حيث يدلي ممثلي الولايات بصوت واحد في الانتخابات الطارئة الناتجة. وهذا بدوره كان سيجعل ترامب الرئيس المنتخب على الرغم من خسارته في الانتخابات، لأن عددا أكبر من ممثلي الولايات في مجلس النواب كان في أيدي الجمهوريين في تلك المرحلة".

ووفقاً للكاتبة، فإن كل ذلك أدى إلى توقع مدير وكالة المخابرات المركزية "أننا في طريقنا إلى انقلاب يميني".

واعتبرت أن "الأمر الأكثر رعباً هو أننا تعلمنا خلال العام الماضي أن الحزب الجمهوري يخطط لفعل ذلك مرة أخرى. حيث يحذر بعض الجنرالات المتقاعدين من أنه من دون اتخاذ إجراء حاسم لمحاسبة جميع المخالفين، سنشهد تحركا من أجل محاولة انقلاب، ومن المرجح أن تنجح أخرى، إذا خسر ترامب أو ديماغوجي آخر".

ورأت "ترايب" أن ذلك قد يحدث فعلا لأن "أولئك الذين شاركوا في المحاولة الأخيرة - على الأقل حتى اليوم - واجهوا القليل من العقوبات الاجتماعية أو السياسية أو القانونية، إن وجدت".

وفي حين جرت محاسبة أولئك الذين غزوا مبنى الكابيتول جسديا، على المستوى الجنائي، "يبدو من الأنسب توجيه الاتهام إلى أولئك الذين نظموا ومولوا وقادوا الإطاحة بحكومتنا تقريبا بنجاح بالتمرد أو الفتنة".

وقالت الكاتبة إنه "يجب أن مقاومة المحاولات على مستوى الدولة لجعل التصويت أكثر صعوبة. وبدلاً من ذلك، يجب أن نجعل عد الأصوات أسهل وأن نستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لنا للطعن علنا وفي محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية على خرائط الدوائر التشريعية المصممة لتخفيف تأثير ناخبي الأقليات".

وأضافت أنه "يجب تشجيع لجنة 6 يناير على إكمال عملها بشكل شامل ولكن سريعاً"، مختتمة بالقول: "هذه معركة يجب ألا نخسرها ولا نستطيع أن نخسرها ولن نخسرها".