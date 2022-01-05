شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بـ 4 صواريخ على قاعدة فيكتوري في مطار بغداد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أفاد مصدر أمني عراقي أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة فيكتوري في مطار بغداد الدولي. وأضاف أن الهجوم تم بـ ٤ صورايخ كاتيوشا أطلقت من غرب العاصمة بغداد.

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