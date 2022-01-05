أمريكا تسجل نحو مليون إصابة يومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا أول أمس الاثنين، وفقا لإحصاء لرويترز، وهو رقم قياسي عالمي ويعادل نحو مثلي ذروة الإصابات التي شهدتها البلاد خلال يوم والتي بلغت 505109 إصابات قبل أسبوع فقط، مما يشير إلى أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى لا يظهر أي علامة على التباطؤ.



وأظهر تحليل لرويترز أن عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات ارتفع بنحو 50 بالمئة الأسبوع الماضي ويتجاوز الآن 100 ألف، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا المستوى منذ الزيادة التي شهدتها الولايات المتحدة في الشتاء الماضي.

وإجمالا، بلغ متوسط الإصابات اليومية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي 486 ألفا، وهو معدل زاد إلى المثلين في سبعة أيام ويفوق كثيرا مثيله في أي دولة أخرى.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس 978856، منها بعض الحالات من يومي السبت والأحد اللذين لا تُبلغ فيهما كثير من الولايات عن أعداد المصابين لديها.

وظل متوسط ​​عدد الوفيات اليومي في الولايات المتحدة ثابتا إلى حد ما طوال شهر ديسمبر كانون الأول وحتى أوائل يناير كانون الثاني عند حوالي 1300، وفقا لإحصاء لرويترز.