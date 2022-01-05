جو بايدن يناشد الأمريكيين التطعيم ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى توقع المزيد من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار.



وقال بايدن للصحفيين قبل مؤتمر صحفي لفريقه الخاص بالتعامل مع أزمة كورونا: "سنرى، كما تسمعون جميعا، أن هناك ارتفاعا مستمرا في حالات الإصابة".

ووصف بايدن أوميكرون بأنه "قابل للانتشار جدا"، مضيفاً أنه "مختلف كثيرا عن أي شيء رأيناه من قبل".

وقال بايدن: "لكن يمكنكم حماية أنفسكم.. ويجب أن تحموا أنفسكم، بصراحة تامة".

وتابع الرئيس الأمريكي ضرورة "احصلوا على التطعيم، وعلى الجرعات المعززة. هناك الكثير من الجرعات المعززة. ارتدوا أقنعة الوجه (الكمامات) عندما ترتادون الأماكن العامة".

وأوضح بايدن "إذا حصلتم على التطعيم والجرعة المعززة، فأنتم محميون بنسبة كبيرة".

وأشار إلى أن غير المطعمين يشغلون أسرة المستشفيات وتكتظ بهم غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس الفتاك في الولايات المتحدة تزايد بسرعة بالغة في الآونة الأخيرة.

وفي نهاية نوفمبر، بلغ عدد الإصابات المؤكدة يوميا نحو 100 ألف حالة. ووفقا للبيانات الواردة من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ متوسط حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي نحو نصف مليون إصابة جديدة يوميا.