استئناف السبكي على حبسه 6 أشهر بسبب "الفرح" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المنتج أحمد السبكي على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه وتغريمه 10000 جنيه كتعويض مدني مؤقت، لصالح سيدة، استغل صورتها فى أحد مشاهد فيلم الفرح، مما أساء لسمعتها والتشهير بها.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، قد أودعت حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد السبكي بالحبس 6 أشهر غيابيًا، في القضية التي حملت رقم 21104 لسنة 2021 جنح الدقي، بسبب استخدامه صورة لأحد السيدات في إحدى المشاهد من فيلم الفرح، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورتها وسمعتها، ومطالبته بحذف المشهد من الفيلم.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن منتج فيلم الفرح قام باستخدام صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها وعلمها بذلك الفيلم، حيث قام بنشر ووضع صورتها في مشهد "جمعية ودايرة" خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وظهرت صورتها ببدلة رقص حمراء ومكتوب على تلك الصورة الراقصة سونيا منتهكًا لخصوصيتها وحرمتها، وما تأييد بذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعتها الإنذار الرسمي على يد محضر والموجه من المدعية بالحق المدني للمتهم بإزالة المشاهد التي ظهرت بها بالفيلم سالف الإشارة والمرفق صورته الضوئية.