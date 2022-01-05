شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يضع آليات إخطار الحكومة لـ"الضرائب" عند منحها أى تراخيص.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وشمل التشريع، ضوابط إلزام الوزارات والهيئات الاقتصادية بإخطار مصلحة الضرائب بالتراخيص وشهادات البيانات والمدة الزمنية اللازمة، ونص على أن يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التى يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.