بالفيديو والصور.. تشييع جثمان صياد غارق في البحر المتوسط بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جثمان صياد لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط بنطاق ساحل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إثر غرق قارب يعمل عليه نتيجة اصطدامه بآخر، وذلك بعد أيام من غرق 4 صيادين في حادث شبيه.

وصل جثمان الصياد المتوفي إلى مسقط رأسه مدينة برج البرلس، قادمًا من مشرحة مستشفى رأس البر بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب صدور قرار من النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة غرق القارب، فيما أدى الأهالي صلاة الجنازة عليه بمسجد أبو العزائم بمدينة برج البرلس.

وكانت الجهات الأمنية بمركز شرطة البرلس، تلقت إشارة من مديرية أمن الدقهلية تفيد برصد حالة غرق قارب ينتمي إلى ميناء الصيد بمركز البرلس يسمى "الأمير حسن"، إثر اصطدامه بقارب آخر يسمى "بركة أبوشريف"، ينتمي إلى نفس موطنه بالبرلس في مياه البحر المتوسط في حدود سواحل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

ووفق الإشارة الواردة إلى مديرية أمن كفر الشيخ، من مديرية أمن الدقهلية تبين أن حادث اصطدام القاربين أسفر عن مصرع صياد يدعى أحمد الحمراوي، يقيم بمدينة برج البرلس، يعمل على القارب الغارق "الأمير حسن"، بينما جرى إنقاذ 6 آخرين.