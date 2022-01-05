اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا على ما يبدو

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (كيودو) في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت كيودو إلى أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات في أكتوبر "مما زاد من المخاوف من التقدم التكنولوجي لهذه الدولة المسلحة نوويا في مجال الأسلحة التي يصعب اعتراضها".

في غضون ذلك ، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت "مقذوفا مجهولا" نحو بحر الشرق.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها كوريا الشمالية باستعراض القوة هذا العام".

ونقلت يونهاب عن مراقبين أن "إطلاق اليوم قد يكون جزءا من التدريبات الشتوية لكوريا الشمالية التي بدأتها منذ مطلع الشهر الماضي".

وأضافوا أن الإطلاق الأخير للشمال قد يزيد من التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.