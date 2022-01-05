عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للمرة الثانية.. هجوم على قاعدة تضم قوات أمريكية بمطار بغداد

الأربعاء 5 يناير 2022

الخليج 365

أفاد مصدر أمني بأن هجوما بصواريخ الكاتيوشا استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية مطار بغداد، في هجوم هو الثاني خلال يومين.



وقال المصدر، إن أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت قاعدة فكتوريا التي تضم قوات أمريكية عند مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأضاف المصدر، سمع دوي صافرات الإنذار من القاعدة تزامناً مع دوي الانفجارات، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أضرار بشرية أو مادية.

ويأتي الهجوم بعد يومين من استهدف مماثل لقاعدة فكتوريا بطائرتين مسيرتين حملتا شعار "عمليات ثأر القادة"، قبل أن يسقطهما الدفاع الصاروخي العراقي.

وقال مسؤول في التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرتين مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية غربي بغداد.

وحذر مسؤولون أمريكيون في الأسابيع الماضية من أنهم يتوقعون زيادة في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا لأسباب من بينها اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد.

وأحبطت الدفاع الصاروخية العراقية، الإثنين الماضي هجوما مماثل عندما أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتين مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد.

وتتزامن تلك الهجمات مع الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة امريكية عند مقتربات مطار بغداد في مطلع عام 2020.