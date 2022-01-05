شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة واليونان يدعمان الجهود الدولية لمنع «نووي إيران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة واليونان على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي لتجاوزات الأخيرة التي تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي.

وخلال زيارته إلى العاصمة أثينا، عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفقا لما جاء على «واس».

وأكد الوزيران أهمية التنسيق الإيجابي بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما تبادل الجانبان الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1)، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي لتجاوزاتها التي تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي.

واستعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

كما تطرق وزيرا خارجية المملكة واليونان إلى الفرص التي توفرها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.