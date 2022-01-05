شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يشدد على تحديد موعد جديد للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أن جلسة المجلس الأخيرة خلصت إلى دعوة المفوضية الليبية للانتخابات للتشاور مع الجهات والأجهزة المعنية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لإزالة ما وصفته «القوة القاهرة» وتقديم مقترح لمجلس النواب حول تحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب الآجال.

وأوضح بليحق بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال» أمس أن جلسة مجلس النواب الإثنين برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري خصصت للاستماع لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات الذين تقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول الانتخابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي أن رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات أجابوا عن تساؤلات النواب حول التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بتأجيل بالاستحقاق الانتخابي.

بدورها، بحثت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب الليبي مع مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل، سبل معالجة المسار الدستوري.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية أمس الثلاثاء، استعرضت اللجنة مع عضوي الهيئة التأسيسية طبيعة عملها ومهامها، واستمعت إلى شرح واف من العضوين لمراحل صياغة الدستور والتحديات التي تواجهه.

وأشارت اللجنة إلى أنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء موسع، مع لجنة التواصل المشكّلة من قبل الهيئة، لافتة إلي أنها ستسعى إلى عقد لقاء مع الأعضاء الآخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

وكانت رئاسة مجلس النواب الليبي أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية من 10 نواب، تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد تاريخ 24 ديسمبر الماضي.