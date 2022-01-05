شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتخلص تدريجيا من محطات الطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في عام 2011 قررت ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية عقب الحادثة النووية في مدينة فوكوشيما اليابانية، وليلة رأس السنة أغلقت الحكومة في برلين 3 محطات نووية وأخرجتها من شبكة الكهرباء، من أصل 6 محطات نووية متبقية.

وتم إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية في بلدات بروكدورب بولاية شليزفيج هولشتاين، وجرونده في ولاية سكسونيا السفلى، وجوندريمينجن في ولاية بافاريا، وإخراجها من الشبكة ليلة رأس السنة الجديدة.

وتستغرق عملية التفكيك المنصوص عليها قانونا، سنوات عديدة.

وأعلنت شركة برويسنالكترا، المشغلة لمحطة الطاقة النووية في جرونده، إغلاق المحطة بعد فترة تشغيل استمرت قرابة 36 عاما، وأشارت الشركة إلى أن حجم الكهرباء، الذي أنتجته المحطة بلغ نحو 410 مليارات كيلوواط/ ساعة، وهي كمية لم تنتجها أي محطة نووية أخرى، واحتفل نحو 100 من المعارضين للطاقة النووية باللحظة التاريخية للإغلاق، بحمل أعلام مناهضة للطاقة النووية وألعاب نارية، وفي محطة جوندريمنجن، فصل فريق العمل مولد المفاعل (سي) عن شبكة الكهرباء في الساعة الثامنة مساء أمس، وذلك حسبما أعلنت شركة «آر دبليو إي» للطاقة.

وبذلك ستظل 3 محطات نووية فقط تنتج الكهرباء في العام الحالي، وهي تقع في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وسكسونيا السفلى، وحتى بعد ذلك التاريخ ستظل محطتان تعملان لإنتاج وقود نووي وقضبان الوقود للتصدير، لكن في الآونة الأخيرة دعا مزيد من مؤيدي الطاقة النووية مجددا إلى التمسك بهذا النوع من الطاقة؛ لأنه على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم، على سبيل المثال، ينتج عنه انبعاثات أقل بوضوح من ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن قرار التخلي عن الطاقة النووية والتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة يعود إلى حكومة يسار الوسط بقيادة المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر في 2002، وتراجعت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عن قرارها الخاص بتمديد عمل المحطات النووية في ألمانيا، وذلك بعد كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني في ربيع 2011، وحددت حكومة ميركل عام 2022 موعدا نهائيا لإغلاق محطات الطاقة النووية في البلاد.

وبدأ تشغيل المفاعلات الثلاثة التي تم إغلاقها الجمعة، في منتصف الثمانينيات، وكانت تقدم كهرباء إلى ملايين المنازل في ألمانيا على مدار ما يقرب من 4 عقود، وواجه أحد هذه المفاعلات الثلاثة، وهو مفاعل بروكدورف الواقع على مسافة 40 كيلو مترا شمال غربي هامبورج، على نهر الإلبه، تركيزا خاصا من الاحتجاجات المناهضة للطاقة النووية، التي غذتها كارثة مفاعل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي السابق 1986.

وردت الحكومة الألمانية على مطالب إعادة النظر في التخلي عن الطاقة النووية، حيث قالت الأسبوع الماضي: إن إيقاف تشغيل كل المفاعلات النووية العام المقبل والتخلي عن الفحم بحلول 2030، لن يؤثر على أمن ألمانيا من الطاقة، كما لن يؤثر على الهدف الخاص بتحقيق أكبر اقتصاد أوروبي «للحياد المناخي» بحلول 2045.

يذكر أن العديد من جيران ألمانيا تخلوا بالفعل عن الطاقة النووية أو أعلنوا خططا للقيام بذلك، لكن هناك جيران آخرين لا يزالون متمسكين بهذا المصدر في استخراج الطاقة، وقد أثار هذا مخاوف من إحداث صدع نووي في أوروبا، فعلى سبيل المثال هناك فرنسا التي تعتزم بناء مفاعلات نووية جديدة، بينما اختارت ألمانيا الغاز «كجسر» لحين توافر مصادر طاقة متجددة كافية، ويحتج كل طرف بأن مصدر الطاقة الذي اختاره يمكن تصنيفه أنه مصدر مستدام.