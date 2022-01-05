شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يواصل ضرباته الموجعة للميليشيات ويقضي على 185 إرهابيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية على جبهات القتال في محافظات مأرب وشبوة، كما تستهدف مراكز إطلاق الطائرات المسيرة التي تنطلق من مطار صنعاء الدولي، وأمس أعلن التحالف عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأكد التحالف في بيان أن عمليات الاستهداف قضت على 185 إرهابيا حوثيا فيما دمرت 23 آلية عسكرية. كما أعلن التحالف أنه نفذ 9 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

معارك متواصلة

وتجددت المعارك على الجبهة الجنوبية في مأرب أمس الثلاثاء، كما واصلت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، تقدمها باتجاه بيحان في محافظة شبوة، ملحقة خسائر كبيرة بميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بمشاركة طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن والمدفعية.

وبحسب قناة «العربية» فإن الجيش الوطني أعلن دحر ميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، بعد محاولات تسلل قامت بها الميليشيا الانقلابية إلى مواقع قوات الشرعية. فيما دمر طيران التحالف تعزيزات للحوثيين على الجبهة ذاتها. وبحسب العربية فإن مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف دكت مواقع وتحصينات الحوثيين، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

تطهير مناطق

وفي نفس السياق تواصل قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تطهير مناطق جديدة في محافظة شبوة ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد محور عتق اللواء الركن عزيز العتيقي، أن مقاتلي الجيش والعمالقة والمقاومة، مستمرون في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال في مديريات بيحان.

من جانبه أكد مدير مديرية عسيلان، العميد ناصر الحارثي، أن عسيلان باتت محررة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.. معبرا عن شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والتحالف العربي على تقديم الدعم لتحرير المديرية.

فيما اعتبر مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول أن تحرير مديرية عسيلان هو انتصار لكل القوى الجمهورية، التي التحمت وشاركت في المعركة الوطنية لدحر ميليشيا الحوثي الإيرانية بحسب ما أورد موقع الجيش الوطني.

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وقال العميد الدحبول «إن الملحمة الوطنية التي اشتركت فيها قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة وأجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها، ومعهم المقاومة والقبائل، لن تتوقف عند عسيلان وستتواصل حتى تحرير باقي مناطق المحافظة ومن بعدها باقي تراب الوطن الذي لن تتأخر عملية تطهيره من دنس المشروع الإيراني».

وأشار العميد الدحبول إلى أنه ووفق توجيهات محافظ المحافظة فقد بدأت خطوات تأمين مديرية عسيلان وتثبيت الأمن والاستقرار والإشراف على تطبيع الحياة العامة وعودتها لسابق عهدها.

وواصل مقاتلو الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، التقدم ميدانيا في الجبهات الغربية من المحافظة، باتجاه منطقة النقوب.

ووجهت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش وألوية العمالقة ضربات مركزة استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال، حققت فيها إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا الحوثية.