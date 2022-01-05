شكرا لقرائتكم خبر عن اعتصامات فلسطينية تطالب بإنقاذ حياة الأسرى داخل سجون إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتصم مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الإداريين داخل سجون إسرائيل، لاسيما المضربين منهم عن الطعام.

وجرى الاعتصام المركزي قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم جميعا.

وردد المعتصمون هتافات منددة بسياسة الاعتقال الإداري وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين خاصة هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي.

وحذر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، حسن عبد ربه، من تراجع خطير للوضع الصحي للأسير أبو هواش وتزايد احتمالات تعرضه لموت مفاجئ.

وقال عبد ربه إن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.

وأضاف إنه يتعرض لغيبوبة متقطعة، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، محذرا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الإضراب الشامل عم منذ صباح أمس، بلدة دورا جنوب الخليل التي ينحدر منها الأسير أبو هواش تضامنا معه.