حريق في مطعم مشويات ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في مطعم مشويات بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من أحد المطاعم بجوار كوبري الخشب.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الشمال.

حاصرت القوات مصدر النيران، وتبين نشوب الحريق داخل مطعم مشويات بناصية شارع ترعة زنين، ولم يسفر عنه خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.