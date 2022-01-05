الدفاع المدني يمنع امتداد حريق إلى مسجد بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في منزل مجاور لمسجد بمركز أوسيم، شمال الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بحارة متفرعة من شارع جمعية الرغامة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الشمال.
حاصرت القوات مصدر النيران، وتبين نشوب الحريق في منزل بجوار مسجد حسين مكاوي بمنطقة بشتيل، ولم يسفر عنه خسائر في الأرواح.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.