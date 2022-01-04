فيديو ينشر لأول مرة لـ”سليماني والمهندس”.. وآخر صورة قبل الاغتيال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 9:09 مساءً

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو “لأول مرة”، يظهر فيه القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

نشر موقع “إيران بالعربي” مقطع فيديو قال إنه “ينشر لأول مرة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس”، ويعود إلى عام 2019.

ويظهر في الفيديو الرجلان اللذان اغتالتهما الولايات المتحدة الأمريكية لدى وصولهما في وقت متأخر من الليل مطلع يناير من عام 2020 في بغداد، وهما فوق سيارة مع عدد من الرجال الآخرين.

وفي السياق نشر الموقع كذلك صورة لسليماني وهو يتحدث في الهاتف وذكر أنها آخر صورة التُقطت له قبل الاغتيال بساعات قليلة.

ذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز “هيل فاير”، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد “الحشد الشعبي” في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.