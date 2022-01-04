جونسون: الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 8:29 مساءً

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، منع نظيره الإسرائيلي، الثلاثاء، المحادثات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم 10 داوننج ستريت: “رئيس الوزراء قال إن المملكة المتحدة تريد أن ترى المفاوضات في فيينا تؤدي إلى الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الذي وقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015) لكننا نحتاج إلى أن تشارك إيران بحسن نية، باب الدبلوماسية مفتوح، لكن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق”.

من جانبه أشار بينيت إلى أنه تحدث مع نظيره البريطاني جونسون عن سلسلة من القضايا المشتركة للبلدين وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وقضايا اقليمية وذلك على خلفية محادثات فيينا. كما تحدث الزعيمان عن أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في سبيل تحقيق أهدافهما المشتركة”.

وقال مفاوضون من الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في اتفاق عام 2015، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا غداة استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا “هذه المفاوضات ملحة”.

وأضاف هؤلاء: “من الواضح أننا نقترب من نقطة يكون فيها التصعيد النووي الإيراني أفرغ الاتفاق من مضمونه”، مشددين على أن الوقت المتاح يقاس “بالأسابيع وليس بالأشهر لإنجاز المفاوضات”.

وأعلنت إيران في أبريل/ نيسان الماضي أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% أي أعلى بكثير من عتبة 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق الدولي، مقتربة من نسبة 90% الضرورية لصنع قنبلة ذرية مع أنها تنفي أن تكون لديها نية بذلك.

وتشارك في المفاوضات مع إيران أيضا كل من الصين وروسيا، وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.