شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على طبيب للاشتباه في إتجاره بشهادات لقاح مزورة بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى رجال المباحث بالشرطة الإيطالية القبض على طبيب على خلفية الاشتباه في سرقة 120 جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد- 19 ولارتكاب جرائم احتيال خطيرة .

وتشير مزاعم أيضا إلى أن الطبيب سرق لقاحات من مركز تطعيم في بلدة أسكولي بيتشينو الصغيرة بوسط إيطاليا، لكن يبدو أنه لم يستخدمها، وفقا لما أعلنت شرطة الدرك ومكتب الادعاء العام اليوم الثلاثاء.

كما يزعم أن الطبيب أصدر شهادات تطعيم تتعلق بنحو 150 جرعة لم يتم إستخدامها مطلقا. وتعتقد الشرطة أن 73 شخصا تلقوا شهادات تطعيم مزورة من الطبيب وأطلقت تحقيقا أيضا بشأنها.

وأفاد مكتب الادعاء العام بأن مشتبها به تمت تحديد إقامته، حيث يُعتقد أنه يتاجر في شهادات تطعيم زورها الطبيب.