وزير الرياضة يطلق اسم النائب أحمد زيدان عضو التنسيقية على مركز شباب الساحل بشبرا

أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

القاهرة - سامية سيد - في استجابة للطلب المقدم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

محمد يوسف

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