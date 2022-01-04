شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلق اسم النائب أحمد زيدان عضو التنسيقية على مركز شباب الساحل بشبرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استجابة للطلب المقدم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.
أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.
وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 قرارا بأن يصبح مركز شباب الساحل، مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل.