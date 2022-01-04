شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابي حاول الهجوم على دورية أمنية بتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - القى الأمن التونسي اليوم، القبض على عنصر إرهابي، بعد محاولته الهجوم على دورية أمنية في مدينة قبلي جنوب تونس.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدينة قبلي خليل بن فرج، أن دورية أمنية تعرضت إلى هجوم مُسلح من طرف إرهابي، مشيراً إلى أن الإرهابي أصاب أحد رجال الأمن بجروح قبل السيطرة عليه.

وأشار إلى أن الإرهابي اعترف بأنه ينشط في مجموعة إرهابية تعتزم استهداف القيادات الأمنية والسياسية.