شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. ضبط متهماً قتل ابنه ذو السبع سنوات بإقليم فاريزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت القوات الإيطالية القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عاما، بزعم قتل ابنه البالغ من العمر سبع سنوات ومحاولة قتل زوجته المنفصلة عنه.

وقالت المصادر إن الرجل قتل الطفل في منزله بإقليم فاريزي الشمالي، ثم ذهب إلى بلدة أخرى قريبة هي جزادا ، وحاول قتل زوجته السابقة، لكنه تمكن من إصابتها بإصابة غير خطيرة.

وفر من مكان الحادث لكنه اعتقل بعد فترة وجيزة، فيما ذكرت الشرطة إنه وضع جثة الطفل في خزانة مع ملاحظة تعترف بارتكاب جريمة القتل.