الكويت.. التحقيق مع عناصر في أمن الدولة بتهمة تعذيب ضابط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

باشرت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، اتُهموا بخطف ضابط قيادي في وزارة الداخلية، وتعذيبه جسديًا وشتمه خلال التحقيق معه، وحجزه أكثر من 24 ساعة في ظروف سيئة.



ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر لم تكشف عن هويتها تفاصيل التحقيقات مع العناصر المتهمين الذين برّروا تعذيبهم للضابط ”بأنه ضمن إجراءات عسكرية متَّبعة، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قيادات في جهاز أمن الدولة“.

وقالت المصادر إن ”المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في غرفة التبريد التي كانت شديدة البرودة، ولكن بعد أن انهار الضابط جسدياً نقله المتهمون إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أُغمي عليه بالفعل من شدة البرودة“.