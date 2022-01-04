اخبار العالم

حقائب شتوية وسلال سعودية لمأرب وعدن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر حقائب شتوية وسلال سعودية لمأرب وعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 137 حقيبة شتوية في محافظة مأرب، استفاد منها 822 فردا من الفئات الأكثر احتياجا.

وسلم المركز 85 طنا و600 كجم من السلال الغذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 4.800 شخص من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر حقائب شتوية وسلال سعودية لمأرب وعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا